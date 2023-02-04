日本知名迴轉壽司店「壽司郎」（スシロー）日前受到高中生惡搞影片影響，股價因此暴跌，一周內市值蒸發160億日圓，讓不少民眾直呼心疼，在網路上發起消費行動，希望能幫助店家挽回聲譽。而吃壽司少不了要搭配飲料，翻開琳瑯滿目的菜單，配什麼最好？美食專家認為，清爽的茶或酒類最適合。

美食媒體《TastingTable》引述紐約知名壽司餐廳Neta飲品總監Joshua Rolnick，指出日本人吃壽司時，經常會順便點上一杯茶、啤酒或水果酒。此外，搭配葡萄酒像是麗絲玲（Riesling）或黑皮諾（Pinot Noir）也很常見，但他們往往不會選擇清酒，主要因為清酒的主成分是米，若是和同為澱粉類的壽司配著吃，會讓人感到負擔太大。

除了不想吃下太多澱粉之外，很多人也因為清酒酒味較重，會影響魚肉（尤其是生魚片）的風味表現，因此不會拿來搭配壽司。相較之下，吃炸天婦羅時就很適合來一杯帶花香味的清酒，有助於提昇蔬菜的甜味；而口味醇厚的清酒則適合搭配重口味的拉麵。