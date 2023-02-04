蔡英文總統及行政院長陳建仁、副院長鄭文燦、衛福部長薛瑞元今天到桃園視察安家實物銀行。蔡總統表示，目前正推動疫後特別條例立法，希望透過特別預算達到減輕人民負擔、穩定民生物價、調整產業體質、維持經濟發展動能目標。

桃園市長張善政因另有行程未到場，鄭文燦雖未致詞，不過衛福部長薛瑞元、陳建仁、蔡總統致詞時，都不忘稱讚鄭文燦在桃園市長任內政績。其中安家實物有2處總行及25處社區分行，提供有需要民眾生活物資。

陳建仁表示，食物銀行是愛的平台，有些獨居老人、臨時受傷，需要緊急照顧可以宅配到府，這是最貼心的服務，展現台灣堅強的愛心，彼此幫忙的生命力。他稱讚，鄭文燦當時推出食物銀行，而目前衛福部也編列預算經費，希望所有食物銀行，可以配送生鮮果蔬，讓民眾得到更好照顧。

蔡總統則說，目前正在推動疫後特別條例立法工作，希望透過特別預算，減輕人民負擔、穩定民生物價、調整產業體質、維持經濟發展動能，相對弱勢族群，相信透過中央地方密切合作，以及公私協力模式，一定可以善用所有資源，提供更多服務，守護國人。他強調，照護國人工作上，中央地方永遠是夥伴，會努力提供社會福利政策，給予地方支持。