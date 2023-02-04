林書豪跟球迷打招呼。(高雄鋼鐵人提供)

前NBA華裔球星林書豪上周宣布加盟高雄17直播鋼鐵人，經過一周的調整與訓練後，4日上午6點從美國舊金山飛抵桃園國際機場，總經理高景炎親自接機，兩人簡單寒暄後，林書豪也熱情透過球團向引頸期盼的球迷們打招呼。

林書豪抵達後，下周將正式向球隊報到，儘速加入球隊訓練，並於2月8日下午兩點半出席球團在高雄萬豪酒店舉辦的加盟記者會，鋼鐵人球員也將全員出席。

至於出賽時間，林書豪將視身體調整狀況，最後由教練決定出賽時間。