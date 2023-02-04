桃園捷運公司網路客服信箱近日多次接獲炸彈恐嚇訊息，不明人士揚言要放炸彈在機捷車站，桃捷各站加強警戒。警方初步調查，上月30日至昨日共收到3封恐嚇信，其中有2次境外IP相同，研判為同一人，目前中壢警方已報請檢察官指揮偵辦，協同刑事局、刑大科偵隊等單位展開調查。

警方表示，昨有不明人士對桃捷公司客服中心以電子郵件信箱寄送恐嚇信，案件發生後桃園市警察局長吳坤旭立即指示刑事警察大隊全力偵查，為防範案件發生，責由保安警察大隊霹靂小組、刑大科偵隊及鑑識中心等警力，支援捷運警察隊，務必維護桃捷全線運載安全，由捷警搭配專業警力，以綿密巡邏方式巡視站體月台、穿堂層及售票處等地。

刑大科偵隊與鑑識中心人員運用無線電波偵測器及金屬探測器就機捷各站內垃圾桶、廁所和其他易藏匿爆裂物的可疑場所，每日不同時段進行安全檢測，積極針對行跡可疑人士盤查，防範危安事件發生，確保民眾搭乘安全。

據了解，目前中壢警方已報請檢察官指揮偵辦此案，桃捷公司1月30日、2月1日與3日，共3次接獲恐嚇信件，內容大同小異多為炸彈恐嚇訊息，3封信件中雖署名皆不同，但有2封來自相同境外IP，初步研判為同一人寄出，警方將協同各單位持續展開調查。

警方運用無線電波偵測器及金屬探測器就機捷各站內垃圾桶、廁所和其他易藏匿爆裂物的可疑場所。（捷警提供／蔡明亘桃園傳真）

除加強編排巡邏及守望勤務外，警方也呼籲民眾，搭乘捷運時應提高警覺注意身旁人事物，若在列車上發現異狀，請保持冷靜勿驚慌，立即按壓對講機通知司機員與行控中心，或於車站內通知警察或站務人員，以利警方了解情況並迅速派員到場處理，維護大眾生命財產安全。