最近氣溫變化大，醫師提醒，天冷猝死機率增加，要注意保暖工作，例如要特別注意頭部、頸部的保暖，因為的頭、頸部最容易散熱，因此容易失溫，因此建議，睡覺時也要注意頭部保暖，例如睡覺蓋被時，可用圍巾、絲巾等蓋住額頭，也較好入眠。
中醫師王心眉在其臉書粉專表示，每次寒流來襲，常有老年人撐不住，其實多數與 急性心肌梗塞、中風等心血管疾病有關，很多在到院前就已呈現命危狀態，嚴重者無呼吸心跳，搶救困難。她也因此提供4大保暖重點。
1. 圍巾、帽子：
除了保暖衣物，因為人的頭、頸部最容易散熱，熱量發散出去就會感受到冷，容易失溫，因此要做好頭頸部的保暖。
2. 保暖頭部：
頭頸部的血管最為密集，有很多重要血管匯聚，若血管出現問題，會直接影響腦部，腦血管阻塞便會引發中風。
3. 暖暖包：
建議使用黏貼式的暖暖包，隔著衣物黏貼在肚臍下方的關元穴，即俗稱的丹田位置，丹田溫暖可促進血液循環，讓人較有 元氣，趕走虛寒倦怠，有很好的保暖效果。
4. 吃溫暖的食物。
天冷時，吃熱食、喝溫暖的茶水，能保持核心的溫度，例如喝老薑茶，食物加肉桂，或加辣椒，都可提高體溫與循環。
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