中信兄弟傳出利空消息，當家一壘手許基宏左腳跟出狀況，將動骨刺移除手術及左腳跟腱修補手術，目前開刀時間未定，為了補上一壘空缺，教練團詢問過往有過一壘守備經驗的球員，在春訓時加強練習，總教練林威助表示，在少了許基宏的情況下一壘開放競爭，目前看來以張志豪機會最大。

許基宏去年就受到左腳跟傷勢困擾，今年春訓沒見到他出現在一壘防區，而僅在室內進行重量訓練，球團表示，許基宏左腳跟有骨刺，阿基里斯腱撕裂需動刀，「助總」則說，在有動刀的情況下歸隊時間就比較預測，恐錯過上半季。

少了2屆一壘金手套得主，兄弟一壘開放競爭，就看到張志豪拿著一壘手套進行守備練習，除了他以外，還有曾頌恩、林書逸也加入競爭行列，林威助說：「我們外野是比較齊的，會問之前有內野底的，像是志豪、書逸，如果可以守隊球隊是有幫助的。」

今年春訓開始時，張志豪除了外野也開始守一壘，經過這段時間觀察，「助總」表示，有先詢問他的意願跟經驗，他以前有守過，靈敏度、動作都滿不錯的，也展現出很大積極度，「感覺他的機會是滿大的。」曾頌恩雖然過去有較多一壘經驗，但守備較不穩定，「目前就是能試盡量試，要有能夠先發一壘的人。」

而去年9月底右腳掌骨折的蘇緯達，目前還無法正常練習，林威助說：「他現在可以慢慢加強各項體能活動，他的傷勢比較複雜的骨折，所以需要一點時間，何時歸隊還需要測試後才可知。」