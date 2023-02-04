太空人2017年爆發集體作弊事件，時任板凳教練的柯拉（Alex Cora）承認自己是偷暗號行動的策劃者，不過他似乎以此為榮，根據《波士頓先驅報》（Boston Herald）報導，《The Athletic》記者崔利奇（Evan Drellich）近日出版的新書《Winning Fixes Everything》中，提到柯拉來到紅襪任教後，常不諱言吹噓自己在太空人的舞弊行為，「我們就是偷了那座他X的世界冠軍。」

《Winning Fixes Everything》一書中，引述一位2018年紅襪成員的談話，而該年正是由豆城軍拿下世界大賽冠軍，這名成員表示，自己當時就已經知道太空人會偷暗號，因為是柯拉親口說出來的，而且當他開始喝酒時，柯拉會透露更多有關太空人作弊的內幕。

「柯拉自豪地說出，當他還在太空人陣中與道奇交手時，甚至在對方投手投球之前就已經知道球種，沒有必要在壘包上偷暗號，當時聽到這話的我們都滿頭問號。」雖然整本書著重在太空人身上，但書中也詳細記錄了聯盟其他球隊作弊的方式，包含紅襪就曾透過蘋果手錶（Apple Watch）破解對手暗號。

太空人作弊事件被揭發後，柯拉被聯盟禁賽整個2020年球季，並於2021年重新回到紅襪執教，不過上賽季球隊只打出了美東墊底的78勝84負戰績，是柯拉帶領紅襪4個球季以來最差。不過對於大聲宣揚偷暗號一事，《波士頓先驅報》4日向柯拉求證，不過他拒絕回應。