以《花甲男孩轉大人》系列作品被封為「國民姑姑」的女星海裕芬(海芬)，去年11月底在臉書上發文宣布誕下愛女，此後更多次分享「新手媽媽」的生活日常，不過仍未透露過女兒的模樣。昨(3)日她於臉書上再次曬出女兒「側臉照」，讓粉絲看了忍不住直呼：「好想看看本人啦！」

海裕芬自從生下女兒後，多次在臉書上曬出愛女「萌樣」，然而，每次釋出的照片，卻都巧之又巧的避開女兒的臉部，保護愛女的心思相當明顯。讓粉絲們看了都紛紛敲碗，想一賭她的「廬山真面目」。對此，海裕芬也聽到網友們的哀號，於昨日在臉書上曬出女兒的「側臉照」。

在海裕芬更新貼文中，可見到愛女在鏡頭前側著臉蛋，圓嘟嘟的小臉頰自然露出，不過她的一雙小手卻遮住耳朵。原來是媽媽一直唱歌企圖哄睡女兒，但她卻不買帳似的摀耳朵，讓海裕芬哭笑不得地直呼：「成功養出一隻蠟筆小新」。

貼文一出後引發網友熱議，有粉絲哀號想看到她的萌樣，而海裕芬也現身留言區回覆網友的請求，表示：「本人很漂漂(亮)喔，媽媽自己覺得啦？」此外，也有網友歪露，讚嘆起寶寶的髮量，直呼：「那個髮量讓媽媽我好羨慕」、「這個髮量有合理嗎」、「期待有天看到『小新』露個小臉臉。」