新北市汐止區舊長安橋因為牆面高度不足，每遇颱風豪雨都會發生河水溢堤，造成市區淹水，新北市府2021年配合基隆河整治，拆除橋齡40年的舊長安橋，並改建「鄉長厝橋」的人行跨河橋，兼顧防洪、當地對外交通聯繫，並融入地方煤礦歷史，打造觀景空間和蒸氣機關車意象，新北市長侯友宜今參與啟用典禮，除了視察新橋，也承諾將與基隆市、交通部多溝通，讓汐東線儘早動工。

新北市汐止區舊長安橋因為牆面高度不足，每遇颱風豪雨都會發生河水溢堤，造成市區淹水，新北市府改建「鄉長厝橋」今啟用，有望解決長年溢堤問題。（新北市工務局提供）

新北市工務局指出，舊長安橋是基隆河兩岸行人來往台鐵五堵車站的重要橋樑，但因橋面版高程不足，豪雨來臨時常發生河水溢堤現象，市府雖然在2011年興建符合防洪安全的新長安橋，但考量周邊民眾多為年長者，繞道而行較為不便，因此2021年著手規畫舊橋拆除，同時新建「鄉長厝橋」。

侯友宜表示，舊橋過去常發生溢堤問題，汐止常常淹水，新橋建好後不僅通勤方便，防洪排水功能也很完善，除了啟用新橋外，最重要的是完善大條路線的規畫，針對汐東線，他已與基隆市、交通部溝通，希望盡快開工，另外，他也與台北市溝通，希望打造兩市更方便通勤的道路，希望讓交通更便利。

新北市府改建「鄉長厝橋」，今啟用通車，有望解決長年溢堤問題，橋體也融入地方煤礦歷史，打造觀景空間和蒸氣機關車意象。（蔡雯如攝）

工務局表示，鄉長厝橋身長約103公尺，橋寬7公尺，市府自籌約1.4億元總工程經費，新橋橋面抬高2.5公尺，並用單跨不落墩的橋型式改建，符合防洪標準，還採取「華倫式」桁架，結構量體輕巧，為了讓遊客認識地方煤礦歷史，橋跨中央也設置遊憩觀景空間及蒸氣機關車（三分仔車）意象，希望帶動汐止觀光，讓新橋成為指標性橋樑。

工務局長祝惠美表示，鄉長厝橋使用全台罕見的旋轉工法，僅有國道五楊段高架工程曾採用類似工法，利用橋梁一端當旋轉支點，另一端用油壓千斤頂推至定位鎖固，兼具耐震和防洪能力，該種工法可作為未來舊橋改建的參考，另外，新橋也設置人行和自行車牽引道，為國內首次使用的人行跨河橋，兼具指標性和創新性。