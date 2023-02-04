消費型電子市場第一季仍呈現低迷狀況，目前智慧型手機需求能見度有限，聯發科認為目前智慧型手機通路庫存約為3.5個月，並預計第一季庫存水位將降至2~2.5個月，然而，聯發科去年第四季庫存水位約為4個月，法人認為，庫存問題恐須更長時間方可解決，主要是因高庫存水位尚待去化，故預期第二季營收僅將溫和復甦，重要的是，考量訂單能見度較低且總經不確定性猶存，另外，聯發科未能提供2023年展望，但重申今年5G滲透率將達約50~60%中緣，並預期全球智慧型手機出貨量將微幅年減。

聯發科執行長蔡力行直言，第一季將為聯發科營運谷底，以美金對台幣匯率1比30.5計算，聯發科預估，第一季營收將在930億至1017億之間，季下降6%~14%，與去年同期相比，約減少29%至35%；營業毛利率預估將為47.5%±1.5%，費用率預估將為33%±2%

法人分析，雖然聯發科看好長期毛利率能維持第一季水準，但若保守以對係考量市佔率流失及產品組合偏重中低階產品，預估2023年毛利率為46.3%，年減3個百分點，值得注意的是，聯發科預期營業費用將維持年持平，隱含淨利將大減，故預估聯發科2023年每股獲利恐僅落到約5個股本的水準。

聯發科2022年全年營業收入淨額為5487.96億元、年成長11.2%；全年淨利為1186.25億元，年增加6%；每股盈餘為74.59元，高於前年的70.56元；全年毛利率為49.4%，年增加2.5個百分點。聯發科2022年營收、每股盈餘均續寫下歷史新高。