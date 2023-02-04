美國政府對大陸先進晶片實施嚴格出口管制措施，以牽制高科技與先進技術的發展，近期荷蘭與日本也加入制裁行列，圍堵大陸晶片的力道更趨強硬，遲遲未表態的南韓壓力也越來越大，專家擔心，若美國對在大陸的南韓企業實施制裁，南韓將沒有任何招架能力。

綜合外媒報導，過去南韓與大陸在半導體方面有著非常穩固的合作，但現在美國極力將大陸排除在全球供應鏈之外，南韓與大陸之間的貿易關係承受巨大壓力，即使南韓並未表態加入制裁，但記憶體晶片業務的貿易已經惡化。

去年南韓整體貿易出口總額成長6.1%，但對大陸的出口總額卻下降4.4%，南韓對大陸的半導體貿易方面也出現逆差，扭轉多年來順差的狀況。

日本與荷蘭加入美國的制裁行列後，外界關注南韓的動向，普遍認為，大陸與南韓脫鉤的早期跡象可能在2023年變得更為明顯，南韓必須將半導體貿易與投資政策與美國同路，因為美國是南韓主要的軍事盟友。

南韓產業經濟與貿易研究所高級研究員Kim Yang-paeng提醒，「如果美國對在大陸的南韓企業發動制裁，南韓將沒有任何招架能力，此外，美國也掌握許多關鍵領域的專利及晶片製造過程中不能缺少的核心技術。」

三星與SK海力士在大陸各有2家與3家大型工廠，三星的西安廠生產記憶體晶片，蘇州廠則屬於封裝廠，SK海力士則是2家DRAM和NAND記憶體晶圓廠及1家封裝廠。