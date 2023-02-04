桃園市衛生局遭踢爆，局長劉宜廉上任後，發現Google評論中衛生局分數太低，要求公務員洗五星評價，引起基層反彈，還有人留1星評價以示抗議。市府新聞處長羅楚東表示，桃園市長張善政獲知後無法認同，也不能接受。

桃園市衛生局在Google地圖中評論分數，受到疫情影響原本不到3顆星，劉宜廉上任後發現分數太低，竟要求所有衛生局同仁刷5星評價，將分數拉高，此舉引起基層反彈。

市議員黃瓊慧表示，基層紛紛反彈，更有人故意留1顆星，痛批長官作風，但近日留1顆星的同仁卻遭到長官約談，要對基層職務調動及「查證」，根本是變相威脅。要求衛生局長官停止恐嚇、約談基層的行為。

羅楚東表示，對於衛生局網路刷評價事件，張善政表達不能認同，也不能接受的態度。他在第一時間也致電衛生局長，向他表達未來此類的事件不能再發生。事實上，只要我們對民眾的服務做得好，那民眾自然會給予我們肯定，並不需要特別去刷評價。

另外，張善政也提醒，機關內部有意針對如何精進服務民眾的一些作法，這是好的出發點，但在內部溝通的時候也要特別注意用字以及作法，避免造成主管與第一線同仁之間不必要的誤會。