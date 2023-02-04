新北交棒副市長出戰2024？傳劉和然拜會領袖業龍頭 侯友宜這樣說

傳國民黨有立委將發動連署，力挺新北市長侯友宜選總統，新北市議員呂家愷也要求中央趕快把規則訂出來；國民黨主席朱立倫也說「侯市長是國民黨最強母雞」。侯友宜今（4）日表示，他現在是新北市長，春節過後新北市很多重大工程在推動，為新北市、為國家多做事，是他現在要努力的地方。尤其新北市是北台灣的中心點，有責任在區域發展中扮演重要角色，他會全力把角色扮演好。

侯友宜表示，現在他是新北市長以外，最重要是，新春過後很多重大工程都如火如荼推動當中，像最近安坑輕軌要通車了，五泰輕軌退回來，我們要重新再做，還有很多大小建設，都期待新北市團隊跟所有民意代表大家並肩作戰，所以我們為新北市、為我們國家，對台灣這塊土地多做事，才是他現在要積極努力，全力以赴的地方。

對於朱立倫指「侯市長是國民黨最強母雞」，侯友宜說，因為每個人都扮演不一樣的角色，我是新北市的市長，在整個北台灣的發展中，新北市剛好是在北北基桃，甚至包括宜蘭的中心點，我們有責任在北北基桃的區域發展過程當中，不管是交通產業、永續環境，新北市要扮演很重要一個平台的角色，所以我會全力的把這個角色扮演好，也謝謝很多人關心新北市的發展。