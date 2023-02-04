高雄市一名經營卡拉OK店的人夫與店內陪唱小姐發生不倫戀，被妻子發現後，人夫不僅拋家棄子公然與小三在外同居，甚至理直氣壯對鄰居宣稱妻子「子宮拿掉不是正常女人」，人夫17年後罹癌病歿，正宮怒告小三提告求償百萬，法官認為小三侵害其配偶權，判賠40萬元，可上訴。

據判決書指出，正宮主張與丈夫1982年結婚，育有3名子女。2004年間她與丈夫共同開設卡拉OK店，期間丈夫引薦小三至店內當店員，後來她發現2人發展男女關係，多年來，她除力勸丈夫回歸家庭外，亦再三告誡小三，勿一錯再錯破壞她的家庭，但小三卻毫無悔意，更要求丈夫與家人交惡，搬出家門與她同居，2人同居關係自2004年起直至2021年上半年丈夫癌末離世。正宮控訴小三公然介入其婚姻、家庭長達逾17年，侵害她的配偶權，提告求償精神慰藉金100萬元。

法庭審理時，小三辯稱因與人夫合作經營製茶，才寄宿在茶廠內，2人是考量可分得茶葉銷售，非基於男女情愫而同居，雙方分房睡覺，亦未見相偕出遊情事，更未以情侶、夫妻模式對外宣示，且正宮所指侵害行為迄今已逾10年時效。

正宮女兒到庭證稱，父親在她就讀國中時開了一間卡拉OK店，小三來當員工後時常與父親黏在一起，後來2人一起到台東賣鋼管雞，父母就正式吵開了，父親還在鄰居面前說母親子宮拿掉不是正常女人，所以可以正當和小三在一起交往。

法官認為小三行為已侵害正宮配偶權，而正宮提出之侵權行為請求權，自該等行為終了時，也就是人夫病歿之時起算起，因此並未超過求償時效，判小三敗訴，應賠償正宮40萬元。