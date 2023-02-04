高雄輕軌二階大順路段工程正如期進行，朝年底完工通車目標邁進。高雄市捷運局表示，因地下排水箱涵改建工程，將於6日起，封閉大順一路與富民路、大順二路與鼎山街口，預計3月23日恢復通車；8日封閉大順二路與寶興路口，預計3月15日通車，請用路人提前改道。

高雄大順二路、鼎山街口將於2月6日封閉。（高雄市捷運局提供／崔正綱高雄傳真）

捷運局表示，因應輕軌工程，先進行地下排水箱涵改建，故於6日起暫時封閉富民路、鼎山街口；8日起封閉寶興路口，封閉期程預計45日，完成後將恢復現有交通維持設施及通行車道。富民路、鼎山街口預計3月23日恢復通車；寶興路口預計3月15日通車。

高雄大順二路、寶興路口將於2月8日封閉。（高雄市捷運局提供／崔正綱高雄傳真）

捷運局表示，請用路人駕駛車輛經過大順路輕軌施工路段，敬請依工區速限30km減速慢行，並依標誌、標線指引及交通指揮人員導引通行，或提早改道行駛其他替代道路，以節省用路人寶貴的時間。

捷運局指出，如有任何疑問或建議，請打電話與施工單位聯繫，主辦機關：高雄市政府捷運工程局工務管理科(07)336-8333＃3823、3831；PCM（含監造）單位：台灣世曦工程顧問公司(07)621-6753；統包商：中國鋼鐵公司(07)791-9876。