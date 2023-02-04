蔡英文總統及剛上任的行政院長陳建仁、副院長鄭文燦，及衛福部長薛瑞元等人，今上午到桃園蘆竹視察安家實物銀行。桃園市長張善政則因赴中壢參與農民節慶祝大會未到場，外界關注是否刻意避開行程，張表示，這是行程取捨，將來與中央會繼續努力配合。

張善政表示，農民節活動中可看見，桃園每位農民都有非常高的期待，所以這是行程上的取捨，市府也請副市長王明鉅到場，代表充分配合的意思。張善政強調，未來桃市府與中央會繼續努力配合，「沒有去不去現場的問題，因為行程取捨難免會有這種現象」。