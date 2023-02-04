連假後雖然已經結束了一周，但相信不少上班族與學生都還沒收心，工作、學習時都沒有精神的話，那就靠著耳機帶來喜歡的音樂，振奮一下心情吧！此次將介紹4款不同方向與類型的耳機，包括蘋果的AirPods Pro2、三星的Galaxy Buds Pro2、Bose的QuietComfort 消噪耳塞 II及Nothing Ear (stick)，從佩戴舒適度、聆聽體驗、通話收音等各方向實測，讓消費者能選擇新一年上班、學習時的好夥伴。

Bose原本就為主打音質的品牌，但此次QuietComfort 消噪耳塞 II不僅兼顧到音質，在體積與重量上雖然比一般耳機稍重及大，但仍然是佩戴舒適的體驗，而且提供了3種尺寸的穩固環和耳塞，因著有穩固環的緣故，就算耳機機體較重，仍能穩固及舒適地佩戴，而且新增了「耳機佩戴測試」去確保了與使用者耳朵的適配度，透過播放CustomTune來測試耳機是否會漏音，佩戴久了也不會有不適感，但一樣窄小耳型的使用者，仍然需要注意會否容易掉落問題。

Bose QuietComfort 消噪耳塞 II雖然比一般耳機較大及重，但一樣提供了3種尺寸的穩固環和耳塞，因著有穩固環的緣故，所以仍能穩固及舒適地佩戴。（石智中攝）

Bose QuietComfort 消噪耳塞 II擁有智能耳內音場調校技術，能夠進行個人化調節，佩戴時會播放特有聲響，以內建麥克風測量耳道對該聲響的聲學反應，隨之會根據測量結果精準打造出該使用者專屬的聽覺效果與消噪體驗，因此在降噪方面可是相當完整的體驗，而且能夠透過APP的EQ等化器去調整喜歡的音效模式，帶來更適合個人的音樂體驗，也能透過在耳機上滑動來調整音量，整體來說可是最適合喜歡享受音樂細節的消費者。

Bose QuietComfort 消噪耳塞 II向來注重音質與音效，因此在APP中能夠調整不同的模式。（石智中攝）

Bose QuietComfort 消噪耳塞 II擁有全新升級的消噪演算法最佳化語音收取功能，加上內建的麥克風能過濾環境噪音，聚焦在通話時的人聲上，因此在通話收音上能夠表現得相當清晰，只是當有高頻率的聲音時，稍微會感覺到有干擾，但整體來說就算在路上邊走邊通話，仍能聽到清楚的人聲，表現相當不錯。

Bose QuietComfort 消噪耳塞 II透過APP去調整EQ等化器，可是能夠達到最明顯等音效。（石智中攝）

Nothing Ear (stick)可是主打符合人體工學的耳機設計，因此專注於提高佩戴舒適度，有別入耳式耳機的設計，其採半入耳式的耳機機身設計，對耳道的侵入感更低，低相對地就沒有入耳式的降噪及完全包覆體驗，每隻耳機僅重4.4g，佩戴時不會有悶塞感，但因為沒有柔軟的耳塞套，所以佩戴時間久了就會感覺有異物感，而且耳機盒的設計採相當新潮的透明唇膏外觀，搭配旋轉式開口，對於不喜歡或不適合入耳式耳機，或是追求外觀的使用者來說就會比較適合。

Nothing Ear (stick)外型上可是最新潮的一款，採半入耳式的耳機機身設計，對耳道的侵入感更低。（石智中攝）

因著Nothing Ear (stick)主打半入耳式的耳機機身設計，雖然配備新增的智慧軟體，可偵測佩戴耳機時的低音損失，還可調整EQ等化器曲線以達到個人最喜歡的音效效果，但也因此並沒有完整的降噪功能，佩戴時自然會聽到一定的環境音，不過其搭配了靈敏的12.6mm大動圈單體，加上擁有全新的低音鎖定技術，所以音質並不差，聆聽時也能達到一定的體驗。

Nothing Ear (stick)同樣能搭配APP去進行不同的設定，而且充電盒的外型更是以透明唇膏外觀，搭配旋轉式開口設計，更顯與眾不同。（石智中攝）

Nothing Ear (stick)有著像AirPods的形狀設計，佩戴後會有耳機柄露出，但其就搭載了清晰的語音科技，還有3個高音質的麥克風與新的智慧演算法，可以捕捉微弱的訊號並過濾超過 100萬種雜音，把聲音與環境噪音分隔的同時，也能放大使用者的聲音，實測時也是通話最清晰的一款，而且全新天線設計也增加了與臉部之間的距離，盡可能減少訊號遮擋，在通訊來說表現相當不錯。