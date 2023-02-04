連假後雖然已經結束了一周，但相信不少上班族與學生都還沒收心，工作、學習時都沒有精神的話，那就靠著耳機帶來喜歡的音樂，振奮一下心情吧！此次將介紹4款不同方向與類型的耳機，包括蘋果的AirPods Pro2、三星的Galaxy Buds Pro2、Bose的QuietComfort 消噪耳塞 II及Nothing Ear (stick)，從佩戴舒適度、聆聽體驗、通話收音等各方向實測，讓消費者能選擇新一年上班、學習時的好夥伴。

AirPods Pro2的入耳式設計，加上此次帶來了全新的XS尺寸耳塞套，而且還有耳塞套服貼程度測試，以方便使用者選擇適合的耳塞套尺寸，只要佩戴適當的耳塞套，不管是怎麼跑步躍動都不會掉落，就算開啟降噪功能，也不會覺得耳朵有悶塞感，對於耳形特別窄小的使用者來說，記者個人覺得是最舒適的體驗。

AirPods Pro2主打的就是給蘋果生態圈的使用者最方便的耳機，打開即能連上耳機，雖然在音質上也不到專業的聆聽體驗，只有簡單的音訊可調整為平衡，或以個人去選擇不同程度的音域等選項，但基本聆聽上音質的確不輸他牌，而且更有全新的適應性通透模式，會自動降低環境中的高音頻聲音以外，還有「個人化空間音訊」，以帶來360度的音訊享受，特別在看影片時，更能明顯感覺到影片中聲音帶來的空間感，同時降噪也非常有感，而且還新增了在耳機柄上輕輕向上下滑動，即能快速調整音量。

AirPods Pro2推出了全新的XS尺寸耳塞套，對於耳形特別窄小的使用者來說，記者個人覺得是最舒適的體驗。（石智中攝）

過去AirPods系列在通話收音上都常被使用者抱怨，通話時使用者的收音比較小聲，反而是環境音收音更清晰，而新一代AirPods Pro2感覺就有稍微升級，但如果在吵雜或高音頻的環境中，像搭捷運或路上通話時，仍是環境音比人聲大，此時就可以開始在通話時在右上角拉下控制中心，然後在麥克風模式中選擇「語音隔離」，即能把背景音隔離，但是有時候就會有收音斷斷續續的狀況，使用者可就狀況來決定。

AirPods Pro2雖然沒有能仔細調整的選項，卻能在輔助使用中進行「耳機調節」功能，以調整音訊的「平衡音調」、「音域」或「明亮度」。（石智中攝）

Galaxy Buds2 Pro的佩戴方式跟一般耳機不一樣，因為其真的一如其名「Buds」般，像豆子一樣圓潤的入耳式耳機，包裝內也附上另外兩個尺寸的耳塞套，方便使用者更換，同樣有耳機貼服程度測試，以確保享受最佳的音質與降噪效果，而且體積也比上一代縮小了15%，搭配升級版的風向氣流技術，更有助於舒緩耳道氣壓，減少不適感，不過記者實測，因個人耳型較小，因此佩戴久了會開始有不適感，而且也比較容易掉落，建議消費者購買前可先去門市體驗。

AirPods Pro2具備「個人化空間音訊」，先偵測頭部與耳朵，讓空間音訊更加個人化，以帶來360度更個人的音訊享受。（石智中攝）

Galaxy Buds2 Pro雖然是三星的商品，但卻是iOS及安卓用戶都能使用，而且因支援24bit SSC Hi-Fi高保真音質，也能在APP中的等化器，以調整個人喜歡的音樂模式，因此音質上表現相當不錯，同時還有進階360度環繞音訊，頭部在轉動時也能鎖定音源方向，能帶來更佳的沉浸式聆聽享受，不過主動降噪功能則不能完全隔絕吵雜的環境音，特別是高音頻的聲音更難以避免，不過在聆聽音樂時，倒是不會有太大的感受，整體聆聽感受也不會有太大影響。

Galaxy Buds2 Pro像豆子一樣圓潤的入耳式耳機，包裝內也附上另外兩個尺寸的耳塞套，搭配升級版的風向氣流技術，更有助於舒緩耳道氣壓。（石智中攝）

Galaxy Buds2 Pro因著搭載了語音偵測功能，這對於平常習慣一直開著降噪功能的使用者來說就相當方便，因為當使用者需要跟別人對話時，降噪功能就會自動關閉，當在開口說話時，即能輕鬆切換成與人對話模式，免卻常開關降噪功能更方便，實測通話時背景音不會太吵雜，但相對實測聆聽人聲時，卻有感好像蒙上了一層薄膜，但整體來說仍是相對清晰。

Galaxy Buds2 Pro能夠在iOS或安卓系統上應用，只要下載APP即能進行各種細節調整。（石智中攝）