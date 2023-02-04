彰化警分局快官派出所29歲警員高偉倫英年早逝，家屬在橋頭殯儀館舉行告別式。（林瑞益攝）

許多彰化警員4日出席在高雄橋頭殯儀館舉行的高偉倫告別式，為高偉倫送行。（林瑞益攝）

內政部部長林右昌4日到高雄橋頭區殯儀館出席已故警員高偉倫的公祭，對於四接填海造陸在基隆有不同聲音，媒體問他個人是否支持？林右昌說，他今天是向高偉倫致意，也代表蔡英文總統、行政院長陳建仁表達關心，不回應其他議題。

彰化警分局快官派出所29歲警員高偉倫於大年初二上午下班返家途中，遭37歲毒駕的男子吳柏翰駕車從後方高速追撞死亡。家屬今天在橋頭殯儀館舉行追思會，許多彰化、花蓮的警員到場送行，場面哀戚隆重。

林右昌、警政署長黃明昭等人出席告別式，並勸慰家屬，請家屬節哀。林右昌要家屬放心，「偉倫的事情就是我們的事情，警察就是一個大家庭」。林右昌在離去時接受媒體聯訪時避談四接議題。

對於毒駕與酒駕，林右昌說，法務部已經對毒駕做修法工作，也會重視，會盡快處理。談到對酒駕採取加重取締，他表示，各縣市的勤務已經在加強安排。酒駕零容忍，未來也要加強民眾的意識與守法觀念，避免發生相關憾事。

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