郭榮先又因撞傷老婦遭起訴。（翻攝郭榮先臉書）

曾代表新黨參選去年市議員的郭榮先，去年6月酒駕撞傷2名機車騎士，酒測值0.78，士林地院判決有期徒刑6個月，但又被查出他在去年8月時，在承德路撞傷82歲阿嬤，日前遭士檢起訴。

起訴指出，2021年8月18日清晨5時，郭開車行經承德路時因未注意，撞到違規步行走到百齡橋的周姓老婦，周婦跌倒造成腦出血、耳膜破裂及左腳踝骨折等多處受傷。

郭應訊時，聲稱當時天色昏暗，傷者又突然出現，他一時反應不及才會撞上，士林地檢署日前依傷害罪將他起訴。

參選去年九合一大選落選的北市議員候選人郭榮先，6月1日在民權西路、承德路路口，起步時不慎撞擊正在停等紅等的2名機車騎士，警方到場後見郭渾身酒氣，酒測值0.78毫克，士林地院日前宣判，郭男無照駕駛、累犯，依公共危險罪、酒駕而犯過失傷害，應執行有期徒刑6月，得易科罰金18萬，可上訴。

法院考量，郭2018年也曾酒駕，遭法院判處有期徒刑3月確定，已繳交罰金執行完畢，認定5年內再犯屬累犯，加上他沒有駕照，又沒有與2名騎士達成和解，，法官認為郭未能知所警惕並自我管控，再犯公共危險，依法加重其刑，公共危險罪部分，判處有期徒刑5月，傷害部分判處有期徒刑3月，應執行6月有期徒刑。

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