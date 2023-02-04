美國國務卿布林肯（Antony Blinken）推遲訪問北京，並說氣球事件令人無法接受。

就在美國國務卿布林肯（Antony Blinken）要動身訪北京前夕，傳出中方高空間諜氣球出現在美國領空的消息，迫使美軍出動軍機，而布林肯也無限期延後訪問。

然而，華府並不是人人都為這感到恐慌，據《政治》（POLITICO）新聞網3日報導，有部分前官員認為，這反倒正給了美國外交人員他們想要的，那就是—對北京發揮更大的影響力。

原本布林肯訪問北京前，並沒有對中方在支持俄羅斯攻烏，或是對台威脅等重大議題上讓步抱太大希望。不過，如今一些曾參與國際談判的前官員說，儘管利基可能會隨著時間消失，但這樣他可能比較有利。

總統情報顧問委員會（Intelligence Advisory Board）前高級主管麥克馬紅（Heather McMahon）便指出，這次事件絕對會強化美國的立場。

中國外交部3日晚證實，「飛艇來自中國，屬民用性質，用於氣象等科研。受西風帶影響，且自身控制能力有限，該飛艇嚴重偏離預定航線」，並罕見表達了遺憾。

身為白宮國家安全會議（National Security Council）前官員、現任美國企業研究所（American Enterprise Institute）高級研究員的庫伯（Zack Cooper）說，這讓北京略為屈居劣勢。他指出，當布林肯最後訪問大陸時，這將讓他促使北京達成有意義的成果上取得優勢。

而美國國務院亞太前助卿史達偉（David R. Stilwell）在氣球事件前原本預測，布林肯北京行不太可能在台灣，俄烏和貿易等重大議題上有進展。他直指，北京只是想利用會談來減壓。

不過，在歐巴馬政府時期負責東亞暨亞太事務的美國助理國務卿羅素（Danny Russel）說，要是布林肯現在訪問北京，中國大陸國家主席習近平等會很尷尬，也會感謝他訪問，並希望將這事置諸腦後。