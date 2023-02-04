2月1日至3日，中共黨媒《人民日報》3版連續刊發「鐘聲」署名文章，篇篇聚焦中美關係。

2月1日的〈中美必須找到正確相處之道〉一文指出，中美元首峇里島會晤以來，兩國外交安全團隊和財金、經貿團隊多次進行溝通，跟進兩國元首討論的重大問題，落實雙方達成的共識。國際社會普遍希望中美雙方共同努力，找到兩個大國正確相處之道，為變亂交織的世界增添穩定性，為促進全球經濟疫後復蘇、應對氣候變化、解決地區熱點問題等發揮大國作用。

文章繼而提到，近年來，美國對華政策始終放不下將中國視為所謂「戰略競爭對手」的執念，導致中美關係始終走不出困局，也給世界和平發展帶來了不穩定因素。美國耶魯大學高級研究員羅奇不久前發出警示，如果美中仍然爭端不斷，那麼雙方解決重大全球問題的能力將嚴重受限。美方應該明白的是，任何時候世界都有競爭，但競爭應該是相互借鑒、你追我趕，共同進步，而不是你輸我贏、你死我活，搞盲目反華是行不通的。

這篇文章最後指出，中美找到正確相處之道是兩國人民和世界各國人民的共同期待。雙方應本著對歷史、對世界、對人民負責的態度，確立對話而非對抗、雙贏而非零和的交往基調，以實際行動推動中美關係重返健康穩定發展軌道，造福兩國，惠及世界。

2月2日的〈「脫鈎斷鏈」行不通，深化合作是出路〉開篇提到，近年來，美方沈迷於通過「脫鈎斷鏈」遲滯甚至中斷中國發展進程。在經貿方面，美方對中國輸美商品加徵關稅並維持至今，不僅出於政治目的限制中國企業赴美投資，還不斷鼓動限制美國企業對華投資；在科技方面，美方不僅政治打壓中國高科技企業，還濫用出口管制，脅迫、誘拉一些國家組建遏制中國的小圈子。美方做法嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序，威脅全球產業鏈供應鏈穩定，危害世界經濟復蘇發展。

文章指出，事實一再說明，中美之間脫不了鈎，斷不了鏈。美方強推對華「脫鈎斷鏈」，為此甚至不惜讓自己和盟友付出沈重代價，這種做法違背經濟規律，是非理性、不可持續的選擇。經濟全球化是生產力發展的客觀要求和不可阻擋的歷史潮流。即使面對美方遏制打壓，中國也已經連續6年保持世界第一貨物貿易大國地位，平均每分鐘就有7300多萬元人民幣的貨物在中國與世界各國之間進出。美國對華搞「脫鈎斷鏈」，改變不了經濟全球化的現實，只會把對華合作機遇拱手讓給其他國家。中國有世界最完整的產業體系和潛力最大的內需市場，具有大國經濟內部可循環的基本條件，這是應對遏制打壓的堅強保障和最大底氣。「脫鈎斷鏈」阻擋不了中國在創新指標上繼續進步，也阻擋不了中國經濟高質量發展的進程。

文章最後呼籲，「中美兩國經濟深度融合，可以從對方發展中獲益。作為世界最大的兩個經濟體，中美應以深化合作來推動兩國關係的發展。雙方應該相互尊重，互惠互利，著眼大局，為雙方合作提供好的氛圍和穩定的關係。」

2月3日的〈陣營對抗沒有前途，互利共贏人心所向〉一文開篇指出，本屆美國政府到處拼湊「小圈子」，企圖圍堵中國，遲滯甚至阻礙中國發展。這種違逆時代潮流、製造集團政治和陣營對抗的做法，引起了國際社會廣泛擔憂。即使在美國盟友中，也有越來越多國家認識到，跟隨美國盲目反華行不通，與美國對華政策保持距離、加強戰略自主符合自身利益，採取理性務實的對華政策才是正路。

文章表示，美國執意將中國當作假想敵，把中國定義為「最重大的地緣政治威脅」。美國政客到處渲染「中國威脅」，挑撥有關國家同中國關係，並利用盟友對其傳統依賴，使用胡蘿蔔加大棒的手段，拉攏甚至脅迫他國選邊站隊。美國炮製所謂「民主對抗威權」敘事，試圖拼湊所謂「價值觀聯盟」，強化甚至擴張軍事集團。美方種種挑動陣營對抗的做法對國際秩序穩定構成了嚴重挑戰，對亞太及全球和平安全造成嚴重威脅。

文章最後指出，美國應告別冷戰舊夢，認清美式霸權不得人心，集團對抗沒有前途，「小院高牆」封閉退步，「脫鈎斷鏈」損人害己。美方應以冷靜、理性、現實的態度看待和處理中美關係，停止對華遏制打壓，將「無意尋求同中國『脫鈎』，無意阻撓中國經濟發展，無意圍堵中國」的承諾落到實處，為世界和平發展承擔大國應有的責任。