根據新措施，針對交易價格高於原油的俄羅斯石油產品，主要為柴油，七大工業國組織（G7）、歐盟和澳洲將價格上限設定在每桶100美元；而針對交易價格低於原油的俄油產品，如燃料油和輕油（naphtha），則將祭出每桶45美元的價格上限。

這些價格上限，連同歐盟對俄國油品祭出的一項進口禁令（也將於周日生效），旨在限制莫斯科為其烏克蘭戰爭籌措資金的能力。

在西方經濟體發布這項新協議後，葉倫在聲明中表示：「我們剛剛設定的價格上限，對於我們全球聯盟削弱俄羅斯進行這場非法戰爭的能力，將扮演關鍵性的角色」。

該聯盟在去年12月5日禁止價格超過每桶60美元的俄國海運原油使用西方國家提供的海運保險、金融與中介服務。

葉倫表示，這些制裁措施和價格上限將迫使俄羅斯總統普丁在「支應其發動的殘酷戰爭，還是提振陷入困境的俄國經濟」之間做出選擇。

根據俄羅斯財政部周五公布的數據，受到西方制裁影響，俄羅斯1月份由石油與天然氣貢獻的預算收入跌至2020年8月以來新低。而根據貿易商和Refinitiv，俄羅斯擬在2月增加柴油出口，以應對歐盟禁運、價格上限和油輪短缺等問題。