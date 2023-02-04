南台灣水情吃緊，台南市長黃偉哲拋出「南高屏合作」概念計畫，高雄市長陳其邁4日表示，高雄面臨30年來雨量最少的挑戰，組成「水資源調度聯合平台」刻不容緩，讓屏東、高雄、台南彼此奧援，確保南部地區供水無虞。

陳其邁表示，黃偉哲的想法是一個區域共好的概念，因為台南有水庫沒有水源，高雄有水源沒有水庫，屏東水資源也相當豐富，前幾天在行政院，就向院長、經濟部和水利署建議組成「水資源調度聯合平台」，解決水資源的互相調度和開發，讓屏東、高雄、台南大家彼此奧援。

陳其邁指出，高雄去年支援台南自來水，再加甲仙攔河堰引過去南化水庫的水，大概有2億噸左右。高雄同步也正施作伏流水井，儲備量能也達到70到80萬噸，但伏流水會隨著地面水的減少，量也會減少，一方面也加緊從高屏溪攔河堰下游再取水回來鳳山淨水場和澄清湖，用各種多元的調度方案。而鳳山水庫供應產業的用水，也會從東港溪引過來。

「一些連通管或者是水資源的開發，還有很多努力的空間」，陳其邁表示，面對極端氣候的挑戰，全台降雨極不平均，今年北部地區下的雨量超過歷年，但是在南部，以高雄為例，卻是30年來雨量最低的狀況，不僅造成水資源，同時也在農業還有其他民生都會造成影響，蓮霧就首當其衝，氣溫上升引發病蟲害，造成天然災害。

針對天災的預防的因應，陳其邁日前也向行政院建議，要做一些大幅度的調整，最重要的地方政府當然要更有效率。水資源的開發必須更超前部署，讓城市能夠更具韌性，因應極端氣候的挑戰。