浩子昨與Tizzy Bac一同為演唱會練團。（相信音樂提供）

Tizzy Bac「從地心竄出」巡迴演唱會11日將在台北Zepp、3月4日台中Legacy、3月11日高雄後台舉行，演出倒數，Tizzy Bac日前公布台北場嘉賓由浩子擔當，將首次帶來合作新曲〈一條美妙的歌〉首唱，令歌迷萬分期待。浩子3日加入Tizzy Bac彩排行列，與主唱惠婷對唱時，惠婷專注炙熱的對視讓浩子直喊害羞又緊張，惠婷透露該曲是想著浩子而創作出來，讓他受寵若驚，笑著表示：「我這輩子第一次有人寫情歌給我，很想知道她當時腦中的畫面是在我想什麼！」

〈一條美妙的歌〉是惠婷第一首台語創作歌曲，並一圓她與心中的「繆思男神」浩子合作的夢，惠婷解釋：「我、哲毓跟浩子是同屆的校友，可惜在校的時候不認識，但浩子的lo-fi台式情境喜劇，卻也陪伴著Tizzy Bac經歷了練團又鬧彆扭的那些時期，如果說Tizzy Bac不管再怎麼分崩離析，為了音樂我們都可以團結在一起，那浩子的情境喜劇，就是我們除了音樂之外最大的共通點之一了，只要浩子的節目開始，我們3個都會乖乖坐好。」

提到合作緣分，浩子感到不可思議，他回憶學生時期第一次在學校聽到惠婷彈琴唱歌的模樣仍歷歷在目，一聽到立刻被震懾住，「她的歌聲無法被歸類，聽她唱歌讓我想到歌劇魅影的感覺，像威尼斯運河貢多拉傳來的歌聲，聽了一輩子忘不了」;浩子20多年後推出創作專輯，一舉獲金曲歌王入圍肯定，這回與Tizzy Bac合作，他坦言「自己某個地方被打開」：「原本覺得上張專輯已經圓夢了，但合唱完〈一條美妙的歌〉後，現在卻帶給我一種『在路上』的感覺，想在下一張專輯參與製作部分。」

惠婷讚賞形容浩子是一個有才華又真誠的男子：「對音樂懷抱的熱情也是真的，比我們還真也說不一定。因為浩子，我才能寫出這首歌。」浩子則坦言：「一開始想說是不是為哲毓所寫的，所以在演唱時內心一直想著他的畫面，因為我們是同一所學校畢業，哲毓在我心中是一個對音樂非常執著的人，讓我敬佩。」

浩子在練團當天也用心選穿神似哲毓外型的T恤，希望他的精神與大家同在。浩子於2月11日演出前夕將先飛往日本工作，他叮嚀自己要保護好喉嚨，「時刻提醒自己在外景不要大吼大叫，也會利用晚上休息時讓自己靜下來，靠想像力演練自己在演唱會舞台上唱歌的感覺，當天也會準備驚喜，希望歌迷好好期待」。更多Tizzy Bac的訊息，可上官方臉書和相信音樂臉書查詢。