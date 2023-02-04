48歲澳門娛樂大亨周焯華（洗米華）身家百億，早年鬧出周旋與妻子陳慧玲和小三Mandy Lieu的緋聞，最後豪氣砸了3億港幣（約11億台幣）給Mandy Lieu當分手費。未料，2021年底他因洗錢、非法賭博等多項罪被捕，上月18日被判刑18年，過去意氣風發的他，被揭露監獄的生活細節，除了一進去要先接受私密搜身外，由於澳門監獄不會要求囚犯工作，但若覺得生活無聊，可申請做木工、洗衣、做麵包等工作打發時間。

周焯華是香港上市公司太陽城集團的創辦人，1994年開始經營澳門博彩業，2007年創立太陽城集團，傳聞他的家產至少有400億台幣，卻在2021年中箭落馬，去年澳門檢察院對周焯華等21人正式起訴，罪名包括涉嫌非法賭博、犯罪集團、欺詐、清洗黑錢等，而周焯華自己就有289項罪名，去年他在庭上表示完全沒有犯罪意圖，也沒有犯罪報酬。

上月，澳門法院作出宣判，周焯華遭判18年有期徒刑，據《香港經濟日報》報導，澳門司法警察局曾製作一支關於澳門監獄生活細節的影片，新囚犯剛進去時必須交出所有私人物品，也需要接受安檢，其中包含俗稱「通櫃」，也就是檢查肛門的手續，會在新犯人入獄72小時內完成。

剛到的犯人會被安排住進「新人倉」1到2天，接著獄方會依據每個犯人的刑期、罪刑嚴重性、精神狀況分配到適合房間，囚犯會被分成3類，有不同的衣服可辨別，一般的刑房住4、5人，名人則可能住進獨立囚房，推估周焯華應該有獨立房間可以住，犯人每天有兩次放風時間到操場運動，此外，澳門監獄不會強迫大家工作，但若有意願，可以申請木工、印刷、製作衣服、製作麵包、洗衣服等工作，成品不會用在商業用途，只會分配給政府部門或監獄內使用。

每位囚犯每周有一次親友探監的時間，每次最多可以接受2位親友申請探監，時間約長達1小時，而周焯華被判刑18年，當地法律規定在刑期滿2/3時可以申請提早出獄，但必須經過法院核准，也就是說若周焯華表現良好，或許不用坐滿18年的牢，12年後就可以提早入獄，脫離不自由的時光。