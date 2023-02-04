每年的2月4日為「世界癌症日」，國際抗癌聯盟（UICC）訂定為期3年的「Close the care gap」（縮小癌症照護差距）目標，今年特別提出「5k Challenge」，呼籲大家動起來，不論健走、跑步、登山、腳踏車，都要堅持做滿5公里，一起響應世界癌症日主題。台灣癌症基金會今年推動「粉紅健走」活動，幫助國人養成健康生活型態，活動截止總累計里程數高達5萬758公里，等於繞了地球逾1圈。

癌症為全球死因第2位，每年有1000萬人死於癌症。台灣癌症基金會執行長賴基銘指出，在台灣，癌症已連續40年為國人死因之首，衛福部2021年統計資料顯示，癌症死亡人數高達5萬1656人，每10分10秒就有1人因為癌症死亡，較2020年快了20秒。至於癌症發生時鐘，據2020年癌症登記資料，平均每4分19秒就有1人罹癌，每年約有超過12萬人罹患癌症。

UICC指出，菸商、酒商及含糖飲料等加工食品為了商業利益導致數百萬起可避免的癌症死亡案例，其實有近半數的癌症死亡案例，是由已知可控的風險因素引起，其中以抽菸、飲酒和肥胖為前3大癌症死亡風險主因。以2019年的資料為例，全球超過900萬的癌症死亡病例中，有445萬起都是因為上述因素造成的。

另外，UICC也強調，含糖飲料和超加工食品，是已知的導致肥胖的驅動因素，而菸品和酒精則都有潛在的成癮性，呼籲各國政府，透過增加課稅、限制廣告、改善標示和大眾教育方式，降低癌症的死亡率。

美國研究顯示，香菸價格每上漲10％，成年人的香菸消耗量就會減少3～5％，而年輕人的減少比例則高達成年人的3倍。英國政府的一項分析則顯示， 如晚上9點前禁止在電視上播放垃圾食品廣告，將帶來19億英鎊的公共衛生利潤，同時降低兒童一生中罹患肥胖相關疾病得風險。另外，除了推動產品警語和資訊標示，UICC也建議政府積極推動民眾教育，提高民眾對罹癌風險因素的認知，同時抵制誤導性廣告、宣傳活動及干擾倡議政策的行為。

賴基銘表示，癌症是可以預防的，癌症的發生與生活習慣像是飲食、運動、肥胖、菸害有密切的關聯，希望國人一起落實整合性防癌概念—「全民練5功.防癌就輕鬆」，包括蔬果彩虹579、規律運動、體重控制、遠離菸檳以及定期篩檢，只要執行這5大原則，就可以有效降低60～70％的罹癌風險

為響應世界癌症日，台灣癌症基金會於今年1月13日至1月31日辦理全國「粉紅線上健走」活動，透過參加者每日的健走步數累積，幫助國人養成健康生活型態。台灣癌症基金會表示，今年春節假期長，特別鼓勵國人在自家附近，或是粉紅健走官網推薦的全台美景健走，可用里程APP記錄並登記在粉紅健走網頁中，則可以累計里程數而獲得抽獎機會及完走證明。

賴基銘說，今年粉紅健走參與人數超過2500人，全國各地甚至離島皆有人報名一起響應，活動甚至火紅到香港，有100多名香港朋友一起報名參與，活動截止總累計里程數高達5萬758公里，等於繞了地球1圈又多了1萬多公里，基金會也收到許多參加者的回饋。蕭小姐來訊表示，線上健走累計里程數愈多，抽獎機會愈多的方式，讓她養成了每天堅持健走運動的習慣，還說，本來一直被醫師警告三酸甘油脂及膽固醇都有偏高傾向，經過這個月的積極健走運動，也恢復到正常範圍。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。