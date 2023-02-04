法新社報導，海軍透過聲明表示，這項「計劃好、控制中的擊沉行動是在今天傍晚展開，地點在巴西大西洋外海約350公里處，此區深度約有5000公尺」。
擊沉這艘船齡60年「聖保羅號」（Sao Paulo）的決定於昨天宣布，此前巴西當局曾試著尋求願意接納這艘航艦的港口，但徒勞無功。
雖然國防官員表示，他們會在「最安全的水域」擊沉這艘航艦，環保人士仍抨擊這項決定，說這艘航艦含有數以噸計的石棉、重金屬和有毒物質，可能會滲入水中並污染海洋食物鏈。
國際環保組織巴塞爾行動網（Basel Action Network）曾呼籲總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）立刻停止這項「危險」的計畫。魯拉上個月上任，誓言要扭轉極右派前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）任內激增的環境破壞情形。
巴西當局表示，故意擊沉這艘航艦，總比讓船艦自行沉沒來得好。
海軍主張，海軍是考量「航行和環境安全問題」，以及「減輕對公眾健康、漁業活動和生態系統的影響」，而選擇一處擊沉地點。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。