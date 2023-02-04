暖警騎車採一前一後，護送7旬老翁平安返家。(警方提供)

台中市沙鹿區1名7旬失智陳姓老翁於昨天下午2時許，獨自1人騎乘醫療電動輔助車外出找友人聊天後，返家時卻走錯方向於沙鹿區鎮南路2段永褔巷，來來回回繞行好幾圈找不到回家的路？適逢民眾發現詢問，才發現陳姓老翁迷路，趕緊向警方報案請求協助。暖警騎車採一前一後護送老翁平安返家。

視民猶親有幾人？暖警一前一後護送失智老翁返家

警方指出，清水警分局沙鹿所員警黃仕逸、張鈞翔，昨日獲報趕達現場，經檢視老翁未受傷，曾因中風導致右半身行動不便，且無法清楚表達住處且忘記回家的路？僅告知他的姓名；警方查證後，發現老翁住處離現場約4、5公里處，平時與他的弟弟同住，因無法聯繫其家屬到場，警方騎車採一前一後方式護送老翁返家。

警方表示，返家過程中，遇陡坡老翁電動輔助車無法上坡，2員還下車幫忙推車約50公尺，警方持續護送約20分鐘，才將老翁安全護送返家，並將老翁攙扶至家中休息。老翁也不斷的向警方道謝。事後，家屬也感謝警方熱心協助及幫忙。

清水警分局長周俊銘強調，若家中有失智或有行動不便之老人，需特別注意他們的動向及狀態，切勿讓其自身在外逗留；若有外出時則需隨時在旁陪同，以避免發生走失意外。