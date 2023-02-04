國民黨主席朱立倫4日到南投縣舉行新春團拜，並為投入南投縣第2選區參選人、南投縣前縣長林明溱輔選，面對民進黨副秘書長黃建嘉率12人小組進駐南投，強力輔選蔡培慧，南投縣長許淑華喊話：「我們應該讓這群人，在3月4日當天，一起拖著行李回到台北。」林明溱則呼籲鄉親支持，讓他當選立委繼續守護南投。

許淑華表示，民進黨挾著龐大的資源浩浩蕩蕩來到南投，一行人拖著行李箱來到南投助選，現在已經看到行程了，副總統賴清德接任黨主席後，預計將到南投縣水溪線的17間的宮廟拜拜，拉抬蔡培慧選情，實在是「平時不耕耘、臨時抱佛腳」。

許淑華說，林明溱出身基層，集集鎮長、南投縣第2選區立委、南投縣長等，已經在南投服務了30多年，林明溱在南投的社區、宮廟等都走得非常勤快，對南投最熟悉、最了解，呼籲鄉親一定要支持。

反觀民進黨長期忽略南投縣，所有選過南投縣長、立委的候選人，哪一個不是選前南投人，選後變台北人？特別是蔡培慧在選舉時，表達多深愛南投、深耕南投，敗選隔天，競選團隊所有的服務人員都跑光光了，這種人怎麼可能深耕南投？「我們應該讓這群人，在3月4日當天，一起拖著行李回到台北」。

林明溱感謝濁水溪線、7個鄉鎮市民眾支持，這次民調獲得最高的支持，經黨主席朱立倫協調下，才願意投入立委補選，這一席所剩任期不到1年，將是他最後一戰，讓他當選，繼續為南投爭取最大福利。

林明溱強調，若蔡培慧當選，面對國民黨執政的許淑華，一定不會幫縣府爭取經費，搞不好還會阻擋建設經費，像他擔任縣長8年，蔡培慧當不分區立委時，沒有替縣府爭取過1毛錢。他必須為南投守下這一席，為南投爭取最大福利。

林明溱說，這次選舉不是跟蔡培慧選，而是跟蔡英文、賴清德、整個民進黨競選，面對特定媒體配合中央攻擊、抹黑，這些都不是事實，大家聽聽就好，相信自己過去30多年，每天兢兢業業為南投縣打拼，努力讓南投更發展、更進步，一定會獲得縣民最大的回饋，3月4日一定會高票當選。