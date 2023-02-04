桃市府衛生局遭指局長劉宜廉要求公務人員在Google評論刷5星評價，欲提高原本僅不到3星的分數，引起基層公務員反彈。對此，桃園市長張善政表示，若真有此現象非常不可取，市府絕不鼓勵這行為，並告誡所有首長「這行為不能發生」。

張善政上午受訪回應，若真有媒體報導的這種現象，非常不可取，市府絕對不鼓勵，甚至要向所有局處首長告誡，這種行為不能發生，要獲得市民支持，絕對是靠施政成績，而不是在網路上做這種事情。