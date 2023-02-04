據傳新北市副市長劉和然農曆年前拜會零售業龍頭尋求支持，媒體今（4）日詢問侯友宜，是否已顯露接班態勢？侯友宜說，市府團隊對新北市的經濟、產業發展都有責任，任何時間和產業尋求合作，每個人盡心盡力來做，讓這塊土地能永續走下去。

侯友宜表示，他和市府的團隊每個人，對新北市的經濟、產業發展都有責任，在任何時間跟產業的業者來談產業合作，讓就業機會以及區域產業的帶動能更永續，所以每個人盡心、盡力和新北市的產業並肩作戰，讓這塊土地提供更多更好的機會，能夠永續的走下去。