全球最大玩具專業展「德國紐倫堡玩具展（Spielwarenmesse）」登場，經濟部國際貿易局與外貿協會號召63家玩具業者設置臺灣館參展，曾有「玩具王國」美名的台灣館參展規模亦居12大之列，益智機器人及大小孩皆歡迎的創意泡泡等均成館內亮點。

貿協指出，此次臺灣館整體設計以粉藍色展現臺灣玩具產品的溫馨活潑，並在展館主要入口處設置廣告看板，引導觀展買主前往參觀，展出產品包括電動玩具車、戶外遊戲用品、幼童課桌椅、電子積木、孩童用潮流太陽眼鏡、益智機器人、創意泡泡、紓壓玩具等。

此次實體展規模吸引來自全球69國，總計近2142家參展商與會參展，較2020年恢復至7成5；今年首度參展商玩泰（T-SPACE）為兼具研發、設計與製造的教育玩具公司，現場展出亮點產品-DIY機器人組裝玩具，開展兩天即收到60位到訪買主名片；此外，打破多項金氏世界紀錄的臺灣知名泡泡玩具製造商安可堡Uncle Bubble，此次睽違十多年再度參展，現場展示各種新奇泡泡，吸引眾多買主駐足觀賞。

貿協分析，儘管全球面臨少子化，惟家長願意分配在購買玩具的預算上相對持續增加，再加上授權玩具的受眾除了孩童外也包括成人，故全球玩具市場商機持續看好，其中，東南亞國家人口眾多且年輕，中產階級逐漸增加，對於母嬰用品的需求亦提升，商機更是可期。