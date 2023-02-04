移民署日前推出「擴大自行到案」專案，外籍人士在台逾期居、停留者，在時限內到案，可獲減輕罰款、不需收容、即刻返國等待遇，日前就有1名12歲的非洲查德籍小女孩，因父母疏忽逾期留台，出面到案後終於可以順利回家。

移民署指出，這名小女孩目前就讀國小五年級，8年前以依親名義來台，並在台灣讀書，日前因放寒假加上疫情趨緩，她的父母打算帶她回非洲探望長輩，但在辦理護照時，才發現一時疏忽，未替女兒辦理居留延期，小女孩也成為逾期外來人口。

女孩父母擔心，小女孩出國後會被境管，不能再在台灣讀書，最後求助移民署北區事務大隊台北市專勤隊、台北市服務站協助，移民官當即告知，現在正在實施擴大專案，免收容、逾期罰鍰也由1萬元降至2000元，且還可以不管制，讓父親及小女生聽後十分高興，立刻前往辦理。

移民署調查，小女孩因父母疏忽，已在台逾期居留超過1年，到案辦理相關手續後，現在已可順利入出境，返台後也能繼續就讀，不影響學業。

移民署表示，國際疫情趨緩後，為維護逾期停（居）留外來人口人權，並協助平安返回母國，「擴大自行到案專案」自2023年2月1日起至6月30日止，總共為期5個月，在台逾期的外來人口，在未被執法機關查獲前，未有限制出境或禁制出國等情事，不用被收容、並繳交最低罰鍰2000元且得免除管制，呼籲外籍人士多加利用。

此外，民眾如有認識在台逾期停（居）留的外來人口，能夠鼓勵當事人把握機會，趕快出面自行到案，可撥打專案免付費諮詢專線0800-024-881（ByeBye），提供多國語言服務及諮詢。