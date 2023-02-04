陳其邁陪伴身障朋友運動復健。（袁庭堯攝）

鹽埕社福館是高雄第一座社福中心，結合身障據點、兒童發展、長輩關懷等服務。（袁庭堯攝）

身心障礙朋友操作產品包裝。（袁庭堯攝）

鹽埕社福館結合身障據點、兒童發展、長輩關懷、提供緊急生活扶助等多功能服務。（袁庭堯攝）

高雄市長陳其邁4日視察鹽埕社福館，與身心障礙、長者互動賀新年。陳其邁表示，未來將整合公有地點或閒置空間，繼續增加身心障礙照顧服務據點及服務，服務高市14萬名個身心障礙朋友。

鹽埕社福館是高雄第一座社福中心，場地寬敞，結合身障據點、兒童發展、長輩關懷、提供緊急生活扶助等多功能服務，照顧無數弱勢族群。

陳其邁視察時，特地陪伴身心障礙朋友操作產品包裝，體驗運動復健，也與正在上手繪課的長者寒暄。

天下雜誌的調查，去年高雄市榮獲六都社福力第一名。高市身心障礙照顧服務據點總計109處，社區作業設施布點數42處，爲全國第一。陳其邁表示，未來將整合公有的地點或閒置空間，繼續增加相關的設施或服務，希望量能都能夠全面提升，今年預計要再增加9處。面對老年化、身心障礙朋友的需求也會持續從軟硬體部分精進，服務14萬名個身心障礙朋友。

針對身心障礙家庭照顧者，高市府也提供多項喘息服務，發放照顧者津貼，不論是照顧者的支持據點、輔具使用服務等，都會加強與民間團體合作，今年近便性輔具據點也會再增加2處，也為聽障朋友提供聽力評估車預約巡迴服務，希望讓所有身障朋友生活品質更好。

配合社會安全網計畫，照顧慢飛天使，推動早期療育，高市府2022年增設4處社區療育據點，目前共設置24處早療中心與社區據點，另有22處行動據點，兒童發展社區療育據點數量為全國第一，讓幼兒療育服務更近便，預計2024年再增設2處社區據點，涵蓋率達100％。