現代人工作生活忙碌，但再忙也要規律飲食，否則會造成長久的慢性疾病，醫師表示，一名30多歲女性因有噁心、溢酸、便秘等問題，且暴瘦到僅約30公斤的體重，就醫檢查發現，因她長期三餐不正常，且暴飲暴食，導致重度胃下垂到骨盆腔，甚至還壓到大腸，導致她消化不良、溢酸、便秘。

外科醫師陳榮堅在其個人網站表示，人體必需維持體內恆定，長期不當的飲食頻率與不當的飲食量，對身體健康造成嚴重影響，一名30多歲女性患者因有噁心、溢酸、便秘等問題，且暴瘦到只剩30公斤左右，擔心罹癌所以求診。

陳榮堅表示，檢查結果發現，女子已達重度胃下垂，一般人進食後，食物會在胃裡面攪動，並往前推進，但該女子進食後，食物會癱在胃中不動，即俗稱的「胃癱」，整個胃已經垂到骨盆腔，使她有益酸、消化不良的症狀，而且下垂的胃又壓到大腸，導致便秘的情況。

陳榮堅詢問女子的飲食習慣得知，女子因早上趕上班，沒時間吃早餐，所以早餐僅偶爾吃，午休時間因不想中斷工作，所以也未規律吃午餐，下午2、3時肚子餓時，因不便外出吃飯，就胡亂吃點零食，下班回到家後，一整天疲憊感讓她亂吃，還會暴飲暴食。

陳榮堅說明，長期飲食習慣不良，導致女子的胃癱瘓、不會蠕動，造成許多不適症狀，因此他建議女子，要先改善飲食習慣，早上至少喝個無糖豆漿或牛奶；午餐吃個水煮蛋、沙拉也，也比什麼不吃好；晚餐則不要暴飲暴食、吃進大量的食物。