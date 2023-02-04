從事礦業地質探勘相關的公司2日（四）表示，該司在巴爾幹國家波士尼亞與赫塞哥維納（Bosnia and Herzegovina）西北部進行地質工程時發現了「難以置信的」高度集中金礦，現在正要對其進行測試，以確定是否可以開採。

據歐盟專業媒體《歐洲動態》（EurActiv）3日報導，該國勘探和開發公司Lykos Balkan Metals公司的總經理波士尼亞科維奇（Miloš Bošnjaković）表示，該司在姆爾科尼奇格勒（Mrkonjic Grad）附近的普利瓦河（Pliva）河邊發現了黃金。他向該國媒體《獨立新聞》（Nezavisne Novine）說，土壤中存在「難以置信數量」的黃金。

「在3處地點確認了大量的黃金，每噸高達27.5克，令人難以置信，連續長達60公尺的線。」

而根據2013年一份對全球金礦資源總結報告指出，全球金礦的平均品位大約為每噸礦石出產1克，即一噸礦石才能練出1克黃金（0.035盎司），相比較之下，這次發現的礦藏是平均品位的27.5倍之多。

波士尼亞科維奇解釋說，還需要數年時間來確定這些金礦是否適合開採，但他說，「在認可的實驗室進行的樣品測試表明，進一步的地質研究有很大潛力。」

Geological survey indicates major gold deposits near Bosnian city of Jajce https://t.co/WgLXKonUj2 #Bosnia, #Gold — N1english (@N1info) February 2, 2023

母公司Lykos Metals有在澳洲證券交易所上市，他們巴爾幹地區的這間分公司自去年起一直在波士尼亞與赫塞哥維納，和整個巴爾幹地區進行地質研究，據該司首席地質學家斯特瓦諾維奇（Mladen Stevanović）說，最初的目的是為了尋找銅和鈷。

波士尼亞與赫塞哥維納，於去年12月成為歐盟成員國的候選國，是歐洲最貧窮的國家之一，根據世界銀行（World Bank）的數據，其人均國內生產總值為7,143美元（近新台幣21萬元）。在經濟方面，只有阿爾巴尼亞、科索沃、摩爾多瓦和北馬其頓落後於它。