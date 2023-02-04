中國現代國際關係研究院美國所副研究員李崢4日在大陸《環球時報》撰文指出，美國和歐盟不久前曾先後表示可向中國大陸提供新冠疫苗支持。但正如大陸外交部發言人所言，中國醫療物資產能不斷擴大，總體供應充足；中方建成全球最大規模的新冠疫苗生產線，能夠滿足應接盡接需要。倒是西方部分國家尤其美國突然的「大方」讓人猝不及防。很多人都還清楚記得，在疫情暴發初期和持續蔓延期間，美國是如何在疫苗分配在內的諸多全球合作抗疫問題上，大搞以鄰為壑和政治操弄。

李崢表示，美國現在提的疫苗捐贈仍然擺脫不了虛情假意的實質。首先，美國的疫苗捐贈或援助從未雪中送炭。美國在抗疫問題上自始至終都在遵循與經貿和科技等其他領域一樣的「美國優先」路線。

其次，美國疫苗援助經常出爾反爾。2021年9月美國曾承諾向全球捐獻5億劑疫苗，並開出支持豁免新冠疫苗專利、在開發中國家建立疫苗生產線等口頭支票。但這一捐獻目標迄今未能兌現，美國此後也不再提及支持新冠醫療技術豁免、對他國提供技術和產業援助等。

最後，美國疫苗援助背後有著複雜的商業利益牽涉其中。雖然美國政府資助了研發疫苗的「曲速行動」，但真正生產疫苗並從中獲利的是美國幾家醫藥巨頭。

李崢強調，本應在全球抗疫合作中發揮更大作用的美國沒有做出好榜樣，在包括疫苗供應在內的諸多方面從一開始就走錯了路。

李崢稱，美國的錯誤之一在於打錯算盤。從實際行動看，美國並未以負責任態度將新冠疫情視為一場國際公共衛生危機而與各國一道加以應對，而是在疫情蔓延過程中仍固執地打政治牌、打外交牌，為了本國的眼前小帳而絲毫不顧長遠以及其他國家安全。美國疫苗外交的功利性明顯，其優先目標是擴張美國軟實力，抗疫成了劣後任務。這使美國諸多外交行動對全球抗疫並未產生正面效果。

美國的錯誤之二在於擺錯順序。美國疫苗外交的混亂與本國抗疫的混亂如出一轍，對外宣揚疫苗援助的速度遠遠趕不上病毒傳播變異速度。在疫苗分配上以鄰為壑也讓美國無法依靠這一措施建立抵禦病毒入境的「海外防線」，諸多與美國人員往來密集的國家也被華盛頓忽略。美國頻繁選擇在疫情高發期提出疫苗援助也讓他國不解，畢竟大多數疫苗無法對感染人群接種。這更讓人懷疑美方是借別國疫情高發引發輿論關注的「時機」放大自己的「慷慨」形象，出發點仍然不是疫情科學防控。

美國的錯誤之三在於錢花錯了地方。新冠疫情已成為美國歷史上最昂貴的公共衛生危機，但這場危機本可以在早期就得到管控，後續多波感染潮也可能被緩解。如果美國能將更多資源和精力投向應對病毒變異和國際傳播，一些長期代價本可能被避免。在疫苗問題上，美國最有效的「援助」其實是開放及豁免相關專利和技術成果，促進全球醫學界據此找到根除這場災難和預防下場危機的辦法。這一做法或許會讓美國一些醫藥巨頭損失一些利潤，但卻能讓包括美國在內的全球各國更早走出危機。