每到一個新的月份，星座運勢就會重新洗牌，2月的運勢究竟如何？又該怎麼生財呢？日本運勢網站「All About」近日分享12星座的2月提升財運方法，例如金牛座工作之餘要注意身體健康，以免生病花大錢，而摩羯座2月財運雖穩定，但小心3月會遇大變動。

1、牡羊座

牡羊座近期會產生購物慾望，卻容易錯過商品優惠銷售時段，導致他們感到後悔，因此若有想買的東西，請儘早預訂。身邊也可能出現阻止牡羊座衝動購物的人，可以聽從他們的建議，或許能為自己省下不少錢。

幸運物：收音機

2、金牛座

金牛座2月時工作偏忙，但別忘了注意身體狀況，要不然很有可能把賺來的錢都花在醫藥費上，此外由於事業繁忙，導致與朋友的關係疏遠，建議有機會使用社群媒體時，多與好友互動，維繫人際關係。

幸運物：小花瓶

3、雙子座

雙子座雖然想法多，但欠缺行動力，不過從去年夏天火星進入雙子座後，他們開始變得較積極，工作上要主動出擊，就能獲得更多機會，而財務方面，可將錢花有助於自我成長的地方，若遇到猶豫的狀況時，就交給直覺判斷。

幸運物：腳踏車

4、巨蟹座

巨蟹座遇到事情不順時，就容易感到煩躁，為了改善心情，通常會花錢買東西吃，有時甚至是大餐，或衝動買下昂貴商品，建議他們要理性消費，買東西前先三思，否則事後容易感到後悔，心情不只沒變好，甚至會變得更煩躁。

幸運物：飾品

5、獅子座

獅子座2月很關鍵，工作負擔變大，讓他們備感壓力，不過只要保持正面心態應對，努力去完成任務，日後一定會獲得認可，而項目完成後，別只看重眼前的利潤，應試著去感受工作帶來的成就感。

幸運物：圍巾

6、處女座

處女座開始重視外在美，2月會購買許多漂亮衣物、包包，開銷變得非常大，外表雖然重要，但內在也要顧到，建議花錢去學習有興趣的專業，增加自己的內涵，對日後非常有幫助。

幸運物：保暖衣物

7、天秤座

天秤座運勢普通，但幸運女神不會主動上門，需靠自己出擊，近期可以嘗試原本想做，但卻一直沒有行動的事情，或是和想見面的人碰面等，給予自己新的挑戰，能夠大幅提升財運。

幸運物：漫畫書

8、天蠍座

天蠍座2月是購屋的好時機，可以到處去看看，若經濟能力不夠，也可考慮改變家中的擺設，如果想提升財運，多買一些擺設布置家裡，將室內陳設打造成自己夢想的模樣，心情變好了，工作自然會更努力。

幸運物：蕾絲窗簾

9、射手座

射手座2月時會衝動消費，甚至花了不少冤枉錢，例如買完東西後不久，商品才開始做促銷活動，建議他們購物前，可以向親友們打聽，另外得失心也別太重，記住「有失必有得」的道理。

幸運物：星空投影燈

10、摩羯座

摩羯座雖然財運穩定，但心中煩惱依舊未解決，尤其是3月，他們將遇到大變動，導致財運不穩定，而摩羯座本身又不喜歡改變，遇到這種狀況會很崩潰，建議他們先做好心理準備。

幸運物：糖漬栗子

11、水瓶座

水瓶座在接近生日時，會收到意想不到的禮物，讓他們非常開心，不過還是會遇到不順遂的情況，例如生日訂不到餐廳、收到不喜歡的禮物等，建議他們要看開一點，別因此抱怨，否則會讓身邊朋友感覺壓力大。

幸運物：票卡夾

12、雙魚座

雙魚座的財運狀況不錯，而且他們平時就有儲蓄習慣，如果想購買稍微貴一點的東西，那就下手吧，慰勞自己一年來的辛苦，不過要慎選購入的管道，此外，還需注意物品遺失的問題，東西用完要放好，可別亂丟了。

幸運物：熨斗