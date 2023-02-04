黑松代理50度金門高粱，開發多款主題酒熱銷，帶動金高整體銷售成長，2022年更積極推出各式主題酒，擴大購買族群，並積極推廣「53.2度緞金龍」，搶攻甜順型中式白酒市場，擴大營收達到庫存逐步降低的目標。展望2023年，整體酒類事業可望維持成長軌道，貢獻更多的業績。

另外，其他酒品像是CHOYA梅酒的部份連續3年穩定成長，2022年約成長7%左右。未來，黑松將秉持超越代理的營運方針，爭取更多新品類合作機會，透過「多元產品戰略」，提升通路拓展競爭力，也期望對業績更有幫助。

黑松持續落實各項節能減碳行動，中壢廠目標將在2023年要進一步完成綠色工廠申請，鎖定4大重點落實綠色生產，包括智能化生產，以提升營運效率；設備廠房更新，推動低碳生產；建構能源與水資源分析管理機制；運用再生材質，落實循環減塑。

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