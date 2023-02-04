外國使節們體驗台中國民運動中心內的設施。（台中市政府提供／張亦惠台中傳真）

台中市政府準備許多台中特色美食供貴賓們品嚐。（台中市政府提供／張亦惠台中傳真）

中台灣燈會今天晚上將開幕，台中市政府昨天邀請友邦巴拉圭、宏都拉斯、聖克里斯多福、尼維斯等國大使，及泰國、美國、日本等多國貴賓前往參觀中台灣燈會，貴賓們盛讚燈會璀璨令人驚艷，市府更安排貴賓們體驗台中的運動設施，更品嚐了粉粿奶茶，讓外國貴賓們盛讚台中「好有魅力」。

2023中台灣元宵燈會今年首度在水湳中央公園舉行，各國使節昨晚到中央公園逛燈會，逛完大讚多元繽紛的花燈展示，並在中央公園周邊的中台灣電影中心、台中國際會展中心、綠美圖的燈光投影合照留影。除中台灣元宵燈會外，市府秘書處也安排使節們參訪北區國民運動中心，體驗射箭、飛輪等運動設施，並品嚐多項台中特色美食，其中粉粿奶茶特殊的口感，也讓貴賓們留下深刻的印象。

副市長黃國榮表示，市府過去舉辦的各項重大盛會活動曾邀請許多外國團體參與交流，並與各國駐台使館或代表處密切合作，此次邀請各國駐台使節及國際貴賓蒞臨參訪，除感謝長久以來對市府的支持外，也希望行銷台中，讓外賓感受台中的美好及發展潛力。

巴拉圭共和國費卡洛大使則對於各具巧思的花燈設計感到相當新奇，特別是「魔盒世界」展區結合太空基地等創意，跳脫傳統花燈造型，令人驚艷；泰國貿易經濟辦事處組長邱歐姆則說，他剛抵台灣二個月，曾聽說台中是珍珠奶茶等台灣美食發源地，這次終於品嚐到多項道地的台中美食，尤其喜歡粉粿奶茶獨特的口感。

秘書處長謝佳蓁指出，市府積極推動城市外交，並結合燈會等重大盛會活動進行國際行銷，此次來訪的巴拉圭共和國費卡洛大使、宏都拉斯共和國布羅德大使、聖克里斯多福及尼維斯大使館范東亞大使等人，都是去年剛抵台就任，另外包括奈及利亞駐華商務辦事處長阿邁德，以及泰國貿易經濟辦事處、美國愛達荷州、蒙大拿州駐台辦事處、台中美國商會等單位代表近30位貴賓，也前來台中感受這座城市的獨特魅力。

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