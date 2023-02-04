外傳新竹市立棒球場的缺失尚未能全數改善，味全龍可能解約，但新竹市長高虹安4日表示，已經協商，今年不會解約。（陳育賢攝）

外傳新竹市立棒球場的缺失尚未能全數改善，味全龍可能解約或影響合約、求償等諸多問題，新竹市長高虹安4日證實，確實在年前有聽到味全龍與龍來公司有可能要撤場與解約，不過在市府積極協商後，可以保證今年不會有解約的情形，另，市府已再成立體檢小組，積極作後續善後工作。

高虹安表示，確實在年前的時候，市府有聽到一些包含像是味全龍與龍來公司可能要撤場、解約等要求，市府在年前已要求教育處積極與龍來公司協商，已確定龍來公司今年不會撤場，目前也不會有所謂的解約等問題。

至於其他包括求償等問題，市府目前仍在協商當中，但可以保證的是今年的合約還是會繼續的，那後續的話可能在球場體檢等相關的事宜部分，目前已由副市長蔡麗清擔任棒球場專案召集人。

此外，市府之前也有所謂的棒球場改善小組，接下來市府也會將棒球場改善小組正式改制成為體檢相關小組，並讓體檢小組引入更多的外部專家學者，所以近期也已經和一些專家學者取得聯繫，也獲得他們的同意，接下來會參加體檢小組運作。

高虹安說，透過這個方式重新檢視合約，若可能會出現缺失的狀況，或是明顯違約的情形、點交OT的部分等，都在如火如荼的進行當中，後續會再跟外界做更完整的報告與改善進度。