琳誼走春踏青。（何樂音樂提供）

琳誼本週開工迎春，12日將在CORNER MAX開唱舉辦「在某個角落努力的你 」新專輯演唱會，琳誼過年期間把握休假努力練歌，形容：「過年每天就是練一遍歌，然後打遊戲，聽起來好像有點愜意。」平時是宅女的她也破例外出走春踏青一下，「特別去了九份的阿妹茶樓泡茶看風景，也去了基隆廟口夜市逛街吃美食」。

琳誼去年底奪下金鐘獎戲劇主題曲大獎，也受邀到各式音樂節舞台演出，過年特別到廟宇走春祈福，慕名前往南投紫南宮求財運旺旺來，她笑稱：「也有特別去了紫南宮求發財金，很幸運的擲了一杯（聖杯）就求到了，希望2023能財源滾滾。」但卻沒有買彩券小試手氣，認份的說，「這次我沒有買，因為我一直覺得我偏財運不好，還是腳踏實地的工作」。

過年期間各大景點人潮眾多，她最後只到一間廟祈福拜拜，選擇避開壅塞人群，但因為早晚溫差大，走春後不小心感冒了，雖然當時不甚掛病號，但如今已康復，她信心喊話：「但已經看完醫生大家不用擔心，12日我們健健康康的見面呦。」日前相映國際舉行開工，旗下包含琳誼、小魏魏嘉瑩、Ray黃霆睿、Ezu黃奕儒4人歡聚團拜，見到同門藝人大家話匣子打開聊不停、更開心領了開工紅包大合照。

「在某個角落努力的你 」新專輯演唱會，繼首場台北場後，2月中將首度前往海外新加坡、馬來西亞開唱，且本週又宣佈將於3月12日在台中Legacy舉辦專場，身為專業吃貨的她說：「台中我最有印象的應該就是超級多火鍋跟燒肉店，而且每一間裝潢很漂亮佔地又很大，我每次去台中，都會忍不住想吃火鍋或燒肉。」