中信兄弟一壘手許基宏去年左膝受傷，後來因為代償導致左腳跟也出現狀況，春訓開始時無法全力移動，在第一循環結束後再次就醫檢查，醫生評估傷勢惡化需要動刀，在與教練團、球團討論後決定儘早治療，將面臨人生中第5次動刀，他淡然面對，希望把自己整理到更好的狀態，讓使用期限更久一點。

許基宏去年球季中曾出現左膝半月板撕裂及內側韌帶撕裂所苦，用了其他地方維持身體機能，所以讓其他地方出現不平衡，連帶影響到腳跟也開始不舒服，「當時醫生評估還不用開刀，也有進行PRP治療，現在膝蓋好了，反而腳跟越來越嚴重。」

第一階段春訓時，許基宏發現自己腳跟會疼痛、無法全力移動，訓練結束後立刻就醫做進一步檢查，「醫生說：『怎麼變這麼大？』他說再下去風險會更大，所以就跟林桑（林威助）、球團討論，看怎樣對球隊比較有幫助，越早處理回來的時間也越快。」

許基宏透露自己的傷勢，是因為骨刺往上生成把阿基里斯腱戳裂，生涯首次碰上如此罕見傷勢也讓他直呼神奇，他自嘲說：「我很努力想跟他當朋友，但他不想，那就只好把它處理掉了。」目前尚未確定動刀時間，最快可能在下週，他也提到，醫生保守評估，恐將缺席上半季。

之前曾動過3次手肘、1次左手腕手術，再次動刀許基宏淡然面對，「該怎樣就怎樣去面對，算是進廠維修，把自己狀態整理到更好，讓使用期限更長一點。」看到要競爭一壘的隊友張志豪從旁走過，許基宏也為他打氣，並笑說不怕自己位子被搶走，笑著說：「我會在搶回來的。」