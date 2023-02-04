彰化12歲男童過馬路，遭轎車撞上，送醫不治。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣和美鎮彰新路與嘉卿路路口3日晚間7時58分發生死亡車禍，小六黃姓男童和媽媽到學校活動中心打羽球，自已提前回家途中，過馬路遭轎車撞上，整個人飛彈而起再落地，在強烈撞擊下，當場沒有心跳、呼吸，送醫急救後宣告不治，消息傳出後，學校師生都相當悲痛，黃姓男童是品學兼優的孩子，同學不敢置信，難過等不到開學再相見、一起玩耍

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黃姓男童3日晚間陪媽媽到學校活動中心打羽毛球，學校活動中心在寒假期間開放提供親子運動，黃男突然提出想要先回家一下，媽媽心想，住家就在附近，平常孩子都自己步行上、下學，沒有反對，沒想到發生悲劇，黃姓男童是家中獨子，上還有一個姊姊。

黃童送彰化基督教醫院，院方表示，男童晚上八點半左右到院前已無呼吸心跳，曈孔放大經外傷急救2小時，仍沒清醒，和家屬討論後放棄治療，宣告死亡，男童已送至殯儀館。

噩耗傳出，學校師生都相當悲痛，校長表示蕭健治表示，黃同學功課非常棒，很聰明又聽話，是品學兼優的好孩子，人緣相當好，師生都非常不捨，校方已和家屬聯繫，協助辦理平安保險等相關事宜，開學後已將對同學進行心理輔導。

和美警分局調查，黃姓過馬路要回家，許姓男子開轎車，載著妻子及3名孩子，沿著嘉卿路2段，由西往東方向行駛行駛，男童正走在南側行人穿越道南往北方向而撞上男童，男童被撞跌到擋風玻璃上，彈飛落地，當場失去呼吸心跳，送醫急救仍不治。許姓駕駛來不及剎車，緊急打轉方向盤，撞上安全島。這起車禍是男童闖紅燈、還是轎車未禮讓行人、超速等，還待進一步釐清、鑑定。