國民黨籍台北市議員游淑慧表態爭取2024港湖區立委黨內提名，挑戰現任立委高嘉瑜。游淑慧今表示，趁著元宵節到菜市場和社區協會拜年時，遇到一位阿姨說有接到立委支持人選的民調電話，游對此吃驚表示「情報戰默默開打」。

游淑慧近日表態將投入2024立委黨內初選，並在1日時強調，「這不是一個自不量力的決定，而是一個思考後全力以赴的決心」，游說明初衷並表示若有機會進國會，將檢視民進黨執政期間4大事。

游淑慧今(4)日在臉書提到，最近趁著元宵節到菜市場和社區協會拜年，遇到阿姨說有接到立委支持人選的民調電話，這件事讓游淑慧感到訝異，直呼「情報戰默默開打」。

游淑慧進一步指出，候選人做一次民調少說也要15萬，所以她從2018年到現在都捨不得花錢做，且僅港湖單一區的立委支持問題，媒體或民調機關也不太可能在2月初就投入資源，「神秘的委託單位」。

游淑慧最後也呼籲，若有港湖好朋友接到民調電話，要記得支持她。