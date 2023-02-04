交通部長王國材3日表示，公共運輸月票公路總局預計於2月底前完成方案相關申請及計畫規畫規範，提供給六都及相關縣巿府。新北市長侯友宜今（4）日對此表示，王部長有說北北基桃1200月票中央、地方一起面對，中央應要體諒地方的想法及財政能否負荷，不以營利為主要目的，讓民眾搭乘舒適的大眾運輸。

侯友宜表示，前兩天在行政院的會後會，王國材部長有談到北北基桃交通月票的事，裡面還涉及到中台灣、南台灣還有東部，在交通部的立場，它必須要考量到全國的平衡發展。王部長特別有說，北北基桃1200月票，中央跟地方一起共同面對，也會有交通、觀光休閒的配套方案出來。

侯友宜說，對北北基桃的所有市長來說，中央跟地方的整個交通運輸網，因為有很多的主管機關是交通部，像台北也是交通部的，所以中央跟地方大家一起共同解決問題的時候，也要體諒地方在整個交通運輸的想法。

侯友宜指出，大眾運輸的使用其實就是節能減碳，鼓勵民眾搭乘、節省時間，以這樣的目標，絕對不是以營利為最主要目的，中央與地方的合作，中央要考量地方的財政是不是能夠負荷，中央能不能多給予協助，才能夠讓民眾搭乘大眾運輸，有舒適、好的空間，也讓環境更永續。