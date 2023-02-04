「OMO關西機場」原為日本WBF飯店集團預計2020年7月開幕的「WBF格蘭關西機場飯店」，惟受新冠肺炎疫情爆發，先前積極舉債擴張的WBF飯店集團不敵旅客驟減衝擊，於2020年4月底申請破產重整，使此據點籌設停擺。

星野集團同年與WBF飯店集團母公司White Bear Family簽署重整協助契約，將WBF飯店集團負責經營的據點轉移新設的WBF Hotel Management、成為星野集團旗下子公司，實質接手WBF飯店據點經營，並將此據點改以集團都市觀光飯店品牌「OMO」重啟籌備。

樓高22層的「OMO關西機場」位處關西機場對岸、車程僅10分鐘，1樓設有停車場和機場巴士停靠點，2樓與JR「臨空城車站」連通、徒步僅需1分鐘。飯店設有8種房型共700間客房，以及公共空間、大浴場、三溫暖、餐廳、空中酒吧等設施。

「OMO關西機場」以以「鄰近機場、快樂時光」為概念，整體室內設計以飛機引擎和機上座席為靈感，讓旅客體會旅程即將展開的雀躍感，希望超越旅客對機場飯店的一般期望，讓旅客除能享受便捷機能外，也能在此度過充實的快樂時光。

「OMO關西機場」的餐廳位於21樓，視野開闊、可眺望碧海藍天美景，為讓時間不多的旅客也能順利享用高品質餐點，提供獨特的「快速全自助餐」，設計可高效率選擇餐點的用餐動線，也提供外帶服務。大浴場設有內湯和半露天風呂，內湯區設有三溫暖和水風呂。

而OMO品牌特色服務的「Go-KINJO」，能讓旅客在飯店裡認識步行範圍內的「街區」，透過新的發現和邂逅融入這座城市。未來將提供「GO-KINJO地圖」（周邊景點地圖），提供旅客觀光指南所沒有的景點資訊。

星野集團積極拓展關西據點，去年4月開出擁有436間客房的「OMO7大阪」，進駐大阪凱悅酒店部分樓層、以「複合式飯店」模式打造的「RISONARE大阪」則於去年底開幕。在「OMO關西機場」開幕後，將成為集團在關西第7處、大阪第3處據點。