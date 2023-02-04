詹姆士（左）挑選辣椒。（八大提供）

詹姆士（左）大讚現磨的辣椒粉很香。（八大提供）

詹姆士（右）和黃湘婷擺放荷葉飯食材。（八大提供）

詹姆士（右）和黃湘婷包荷葉飯。（八大提供）

八大《詹姆士出走料理》主持人詹姆士和來賓黃湘婷出走到韓國尋訪美食，體驗首爾近年流行的紓壓行程，前往漢江旁的寺廟寄宿，享受心靈平靜之餘，更在僧人的指導下，親手製作荷葉飯、牛蒡煎餅等顛覆印象的素食料理。

節目特地安排古城美食巡禮，詹姆士、黃湘婷到京畿道的水原，一探韓劇裡經常出現的烤排骨、炸雞和國民小吃血腸的美味製程。詹姆士直言雞肉炸過後再裹醬，最怕的就是咬下去脆度不見，他解密韓式炸雞的美味祕訣：「炸的功夫很重要！皮還要夠脆，不然醬一蘸上去就不脆了。」

而擅長創意料理的詹姆士在這趟韓國之旅中，拜訪將烤排骨醬汁和炸雞巧妙結合的餐廳，讓他敏銳的味蕾瞬間被征服，大讚店家手藝一極棒。其中，詹姆士發現店家在炸雞裹醬翻炒時，嚴守鍋內不能有水的烹飪訣竅印象最深刻，直言：「一旦有水，它就很容易水蒸氣出來的時候，就把麵衣吃掉，就不會脆了。」

另外，當地市場的店鋪提供顧客自行挑選辣椒、現磨成粉的服務，讓好奇心十足的詹姆士馬上在攤位上挑選辣椒；過程中聽著老闆解說最辣的青陽辣椒，以及辣味、甜味分別的各式辣椒，最後再依個人喜好來客製粗細的現磨辣椒粉，詹姆士掩不住喜悅樂開懷，對於現磨的香氣驚喜不已。《詹姆士出走料理》每周日晚間8點在八大第1台播出。