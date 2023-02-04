后里梨農遇上霸王級寒流連續侵襲，雖採用高技術的石臘膜帶嫁接，但梨穗存活率還是很低、損失慘重。(陳世宗攝)

農政單位研究員仔細查看梨園，高接梨穗花序萎凋、著花及著果率不良慘狀。(陳世宗攝)

霸王級寒流席捲全台，造成中市高接梨穗花序萎凋、著花及著果率不良；后里災損面積逾40公頃、平均災害損失程度達35％以上，農民欲哭無淚！立委楊瓊瓔4日邀集農委會等單位到后里區梨園會勘。農委會副主委陳駿季當場允諾，將在今天下班前公告台中地區符合天然災害現金救助，農民每公頃可領6萬2千元補助。

楊瓊瓔說，每年12月至翌年2月為高接梨嫁接時段易遇上寒流，中低海拔產區氣溫往往降至10°C以下，造成砧木根系及主幹內樹液停止流動，地下部養分供應量不足，使得梨穗無法順利生長。台中市梨生產面積約3340公頃，其中高接梨約2059公頃，以東勢區1159公頃、和平區395公頃、新社區300公頃及后里區118公頃為大宗。

依農業局統計各區公所速報資料，1月下旬寒流全市災損面積約780公頃，其中東勢區約465公頃、新社區約150公頃、和平區約70公頃、石岡區約45公頃、后里區約40公頃，全市平均損害程度約35％，且損害面積持續增加中，已達天然災害現金救助條件。

后里果樹產銷班農民林文湖說，他種植高接梨20、30年來，首次遇上今年霸王級寒流連續侵襲，他還採用技術高的石臘膜帶嫁接方式，但是梨穗存活率還是很低損失慘重。廣福里長郭明指出，他栽種嫁接高接梨園，因寒害天候因素存活率低，一分地就要再增加梨穗2萬元是歷年來最慘重的一次。

陳駿季指出，1月下旬以來寒害造成台中地區高接梨穗受損嚴重，后里區受損率已達35％以上，符合現金救助規定。請農業局將近日會勘東勢、新社、石岡、和平等地區資料盡速彙整送農糧署，全市皆可申請高接梨穗天然災害現金救助，讓農民儘快復耕，依規定每公頃6萬2千元進行核發。

楊瓊瓔強調，從政30多年來每次下鄉勘查農作災損都能感受到農民不足外人道的心酸，像是柑橘、水梨寒害落果等，農民爭取到的補助金額與實際付出成本落差很大，希望相關單位都能盡全力協助，讓農民及早領到補助款項，減少損失。